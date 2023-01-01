درهم مغربي إلى بير إثيوبي

تحويل MAD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٥٬٣٧٧٫٩٥ etb

1.00000 MAD = 5.37795 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:5 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MAD إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 ETB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437451.661990.964218.3785
1GBP1.1531411.22925102.1751.657581.916511.1118521.193
1USD0.93810.813504183.121.348451.559090.904517.2406
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622290.01875710.01088190.207418

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

MAD إلى USD

MAD إلى XOF

MAD إلى GBP

MAD إلى EUR

MAD إلى CAD

MAD إلى AUD

MAD إلى SGD

MAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهم المغربي / البر الإثيوبي
1 MAD5.37795 ETB
5 MAD26.88975 ETB
10 MAD53.77950 ETB
20 MAD107.55900 ETB
50 MAD268.89750 ETB
100 MAD537.79500 ETB
250 MAD1344.48750 ETB
500 MAD2688.97500 ETB
1000 MAD5377.95000 ETB
2000 MAD10755.90000 ETB
5000 MAD26889.75000 ETB
10000 MAD53779.50000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الدرهم المغربي
1 ETB0.18594 MAD
5 ETB0.92973 MAD
10 ETB1.85945 MAD
20 ETB3.71890 MAD
50 ETB9.29725 MAD
100 ETB18.59450 MAD
250 ETB46.48625 MAD
500 ETB92.97250 MAD
1000 ETB185.94500 MAD
2000 ETB371.89000 MAD
5000 ETB929.72500 MAD
10000 ETB1859.45000 MAD