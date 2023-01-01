فرنك سويسري إلى بير إثيوبي

تحويل CHF إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٦١٬٤٦٣٫٦٠ etb

1.00000 CHF = 61.46360 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:11 UTC
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CHF إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.43471.65680.957418.2211
1GBP1.1582111.2323102.1881.661631.918871.1088721.1033
1USD0.939850.811491182.9251.34841.557150.899717.1251
1INR0.01133370.009785840.012059110.01626050.01877780.01084960.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / البر الإثيوبي
1 CHF61.46360 ETB
5 CHF307.31800 ETB
10 CHF614.63600 ETB
20 CHF1229.27200 ETB
50 CHF3073.18000 ETB
100 CHF6146.36000 ETB
250 CHF15365.90000 ETB
500 CHF30731.80000 ETB
1000 CHF61463.60000 ETB
2000 CHF122927.20000 ETB
5000 CHF307318.00000 ETB
10000 CHF614636.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الفرنك السويسري
1 ETB0.01627 CHF
5 ETB0.08135 CHF
10 ETB0.16270 CHF
20 ETB0.32540 CHF
50 ETB0.81349 CHF
100 ETB1.62698 CHF
250 ETB4.06745 CHF
500 ETB8.13490 CHF
1000 ETB16.26980 CHF
2000 ETB32.53960 CHF
5000 ETB81.34900 CHF
10000 ETB162.69800 CHF