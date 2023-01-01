فرنك سويسري إلى بير إثيوبي
تحويل CHF إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بير إثيوبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الفرنك السويسري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / البر الإثيوبي
|1 CHF
|61.46360 ETB
|5 CHF
|307.31800 ETB
|10 CHF
|614.63600 ETB
|20 CHF
|1229.27200 ETB
|50 CHF
|3073.18000 ETB
|100 CHF
|6146.36000 ETB
|250 CHF
|15365.90000 ETB
|500 CHF
|30731.80000 ETB
|1000 CHF
|61463.60000 ETB
|2000 CHF
|122927.20000 ETB
|5000 CHF
|307318.00000 ETB
|10000 CHF
|614636.00000 ETB