İsviçre frangından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile CHF → ETB çevirin

1.000 chf
62.185 etb

1,000 CHF = 62,19 ETB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,940,80383,6091,3771,547153,2651,684
1 EUR1,06410,85588,9691,4661,647163,0851,792
1 GBP1,2451,171104,0941,7151,927190,8152,097
1 INR0,0120,0110,0110,0160,0191,8330,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Etiyopya Birri
1 CHF62,18500 ETB
5 CHF310,92500 ETB
10 CHF621,85000 ETB
20 CHF1.243,70000 ETB
50 CHF3.109,25000 ETB
100 CHF6.218,50000 ETB
250 CHF15.546,25000 ETB
500 CHF31.092,50000 ETB
1000 CHF62.185,00000 ETB
2000 CHF124.370,00000 ETB
5000 CHF310.925,00000 ETB
10000 CHF621.850,00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / İsviçre Frangı
1 ETB0,01608 CHF
5 ETB0,08041 CHF
10 ETB0,16081 CHF
20 ETB0,32162 CHF
50 ETB0,80405 CHF
100 ETB1,60810 CHF
250 ETB4,02025 CHF
500 ETB8,04050 CHF
1000 ETB16,08100 CHF
2000 ETB32,16200 CHF
5000 ETB80,40500 CHF
10000 ETB160,81000 CHF