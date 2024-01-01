Danimarka kronundan Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile DKK → ETB çevirin

1.000 dkk
8.109,46 etb

1,000 DKK = 8,109 ETB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,06411,5850,855295,6071,64711,60388,969
1 USD0,94110,8870,803277,81,54710,90483,609
1 SEK0,0860,09210,07425,5180,1421,0027,68
1 GBP1,171,24513,5541345,8611,92713,575104,094

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Danimarka kronundan Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DKK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DKK → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Danimarka kronu için en iyi döviz çiftleri

DKK → EUR

DKK → USD

DKK → SEK

DKK → GBP

DKK → PKR

DKK → AUD

DKK → NOK

DKK → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Etiyopya Birri
1 DKK8,10946 ETB
5 DKK40,54730 ETB
10 DKK81,09460 ETB
20 DKK162,18920 ETB
50 DKK405,47300 ETB
100 DKK810,94600 ETB
250 DKK2.027,36500 ETB
500 DKK4.054,73000 ETB
1000 DKK8.109,46000 ETB
2000 DKK16.218,92000 ETB
5000 DKK40.547,30000 ETB
10000 DKK81.094,60000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Danimarka Kronu
1 ETB0,12331 DKK
5 ETB0,61657 DKK
10 ETB1,23313 DKK
20 ETB2,46626 DKK
50 ETB6,16565 DKK
100 ETB12,33130 DKK
250 ETB30,82825 DKK
500 ETB61,65650 DKK
1000 ETB123,31300 DKK
2000 ETB246,62600 DKK
5000 ETB616,56500 DKK
10000 ETB1.233,13000 DKK