Çin yuanından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile CNY → ETB çevirin

1.000 cny
7.856,31 etb

1,000 CNY = 7,856 ETB

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Etiyopya Birri
1 CNY7,85631 ETB
5 CNY39,28155 ETB
10 CNY78,56310 ETB
20 CNY157,12620 ETB
50 CNY392,81550 ETB
100 CNY785,63100 ETB
250 CNY1.964,07750 ETB
500 CNY3.928,15500 ETB
1000 CNY7.856,31000 ETB
2000 CNY15.712,62000 ETB
5000 CNY39.281,55000 ETB
10000 CNY78.563,10000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Çin Yuanı RMB
1 ETB0,12729 CNY
5 ETB0,63643 CNY
10 ETB1,27286 CNY
20 ETB2,54572 CNY
50 ETB6,36430 CNY
100 ETB12,72860 CNY
250 ETB31,82150 CNY
500 ETB63,64300 CNY
1000 ETB127,28600 CNY
2000 ETB254,57200 CNY
5000 ETB636,43000 CNY
10000 ETB1.272,86000 CNY