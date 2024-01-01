Singapur dolarından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile SGD → ETB çevirin

1.000 sgd
42.071,70 etb

1.00000 SGD = 42.07170 ETB

20:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.928551.533390.79387183.0027.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939360.00009808170.00005077920.005309140.0004601310.000305876
1 EUR1.0769516836.811.651380.85494589.3897.747155.14997
1 AUD0.6521510195.60.60555310.51772354.12984.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Etiyopya Birri
1 SGD42.07170 ETB
5 SGD210.35850 ETB
10 SGD420.71700 ETB
20 SGD841.43400 ETB
50 SGD2103.58500 ETB
100 SGD4207.17000 ETB
250 SGD10517.92500 ETB
500 SGD21035.85000 ETB
1000 SGD42071.70000 ETB
2000 SGD84143.40000 ETB
5000 SGD210358.50000 ETB
10000 SGD420717.00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Singapur Doları
1 ETB0.02377 SGD
5 ETB0.11884 SGD
10 ETB0.23769 SGD
20 ETB0.47538 SGD
50 ETB1.18844 SGD
100 ETB2.37689 SGD
250 ETB5.94222 SGD
500 ETB11.88445 SGD
1000 ETB23.76890 SGD
2000 ETB47.53780 SGD
5000 ETB118.84450 SGD
10000 ETB237.68900 SGD