250 Singapur dolarından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile SGD → ETB çevirin

250 sgd
14.927,18 etb

1,000S$ SGD = 59,71Br ETB

18:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → ETB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek59,704259,7042
Düşük42,567542,1654
Ortalama44,313443,0573
Değişim40.20%41.43%
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1 SGD → ETB istatistikleri

SGD → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 59,7042, en düşük 42,5675 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44,3134 oldu. SGD → ETB kurundaki değişiklik 40.20 değerindeydi.

SGD → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 59,7042, en düşük 42,1654 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 43,0573 oldu. SGD → ETB kurundaki değişiklik 41.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,797,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6750,85291,447,8244,902
1 AUD0,65110.553,50,59710,50954,5854,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Etiyopya Birri
1 SGD59,70870 ETB
5 SGD298,54350 ETB
10 SGD597,08700 ETB
20 SGD1.194,17400 ETB
50 SGD2.985,43500 ETB
100 SGD5.970,87000 ETB
250 SGD14.927,17500 ETB
500 SGD29.854,35000 ETB
1000 SGD59.708,70000 ETB
2000 SGD119.417,40000 ETB
5000 SGD298.543,50000 ETB
10000 SGD597.087,00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Singapur Doları
1 ETB0,01675 SGD
5 ETB0,08374 SGD
10 ETB0,16748 SGD
20 ETB0,33496 SGD
50 ETB0,83740 SGD
100 ETB1,67480 SGD
250 ETB4,18700 SGD
500 ETB8,37400 SGD
1000 ETB16,74800 SGD
2000 ETB33,49600 SGD
5000 ETB83,74000 SGD
10000 ETB167,48000 SGD