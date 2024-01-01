2.000 Etiyopya birrinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → SGD çevirin

1,000Br ETB = 0,01100S$ SGD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SGD
1 ETB → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01130,0122
Düşük0,01080,0108
Ortalama0,01100,0112
Değişim-0.54%-8.29%
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1 ETB → SGD istatistikleri

ETB → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0113, en düşük 0,0108 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0110 oldu. ETB → SGD kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

ETB → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0122, en düşük 0,0108 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0112 oldu. ETB → SGD kurundaki değişiklik -8.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Singapur Doları
1 ETB0,01100 SGD
5 ETB0,05502 SGD
10 ETB0,11004 SGD
20 ETB0,22008 SGD
50 ETB0,55020 SGD
100 ETB1,10040 SGD
250 ETB2,75100 SGD
500 ETB5,50200 SGD
1000 ETB11,00400 SGD
2000 ETB22,00800 SGD
5000 ETB55,02000 SGD
10000 ETB110,04000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Etiyopya Birri
1 SGD90,87580 ETB
5 SGD454,37900 ETB
10 SGD908,75800 ETB
20 SGD1.817,51600 ETB
50 SGD4.543,79000 ETB
100 SGD9.087,58000 ETB
250 SGD22.718,95000 ETB
500 SGD45.437,90000 ETB
1000 SGD90.875,80000 ETB
2000 SGD181.751,60000 ETB
5000 SGD454.379,00000 ETB
10000 SGD908.758,00000 ETB