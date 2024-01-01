Etiyopya birrinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → USD çevirin

1.000 etb
17,67 usd

1.00000 ETB = 0.01767 USD

02:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853971.072889.09011.453591.65530.94996518.3436
1 GBP1.17111.25625104.3251.702161.938361.1124121.4804
1 USD0.932150.79602183.04451.354951.542970.8855517.0988
1 INR0.01122460.009585460.012041710.0163160.01858010.01066360.205899

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Etiyopya birrinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / ABD Doları
1 ETB0.01767 USD
5 ETB0.08835 USD
10 ETB0.17671 USD
20 ETB0.35341 USD
50 ETB0.88353 USD
100 ETB1.76706 USD
250 ETB4.41765 USD
500 ETB8.83530 USD
1000 ETB17.67060 USD
2000 ETB35.34120 USD
5000 ETB88.35300 USD
10000 ETB176.70600 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Etiyopya Birri
1 USD56.59120 ETB
5 USD282.95600 ETB
10 USD565.91200 ETB
20 USD1131.82400 ETB
50 USD2829.56000 ETB
100 USD5659.12000 ETB
250 USD14147.80000 ETB
500 USD28295.60000 ETB
1000 USD56591.20000 ETB
2000 USD113182.40000 ETB
5000 USD282956.00000 ETB
10000 USD565912.00000 ETB