بير إثيوبي إلى دولار أمريكي

تحويل ETB إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
18.08 usd

1.00000 ETB = 0.01808 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:41 UTC
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ETB إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065588.46961.439121.663540.964618.2098
1GBP1.154411.2301102.1371.661431.920531.1135421.0229
1USD0.938550.812942183.03111.350651.561280.905217.0904
1INR0.01130330.009790810.012043710.01626680.01880360.01090190.205831

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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ETB إلى RUB

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار أمريكي
1 ETB0.01808 USD
5 ETB0.09041 USD
10 ETB0.18082 USD
20 ETB0.36164 USD
50 ETB0.90410 USD
100 ETB1.80819 USD
250 ETB4.52048 USD
500 ETB9.04095 USD
1000 ETB18.08190 USD
2000 ETB36.16380 USD
5000 ETB90.40950 USD
10000 ETB180.81900 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / البر الإثيوبي
1 USD55.30410 ETB
5 USD276.52050 ETB
10 USD553.04100 ETB
20 USD1106.08200 ETB
50 USD2765.20500 ETB
100 USD5530.41000 ETB
250 USD13826.02500 ETB
500 USD27652.05000 ETB
1000 USD55304.10000 ETB
2000 USD110608.20000 ETB
5000 USD276520.50000 ETB
10000 USD553041.00000 ETB