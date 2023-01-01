بير إثيوبي إلى دولار أسترالي

تحويل ETB إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٢٨٫٢٣ aud

1.00000 ETB = 0.02823 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
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ETB إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066288.51971.439741.664770.9643518.2159
1GBP1.1533411.2296102.0861.660391.91991.1122221.0076
1USD0.93790.813273183.02351.350351.56140.904417.0849
1INR0.01129690.009795690.012044810.01626470.01880670.01089330.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار أسترالي
1 ETB0.02823 AUD
5 ETB0.14117 AUD
10 ETB0.28233 AUD
20 ETB0.56466 AUD
50 ETB1.41165 AUD
100 ETB2.82330 AUD
250 ETB7.05825 AUD
500 ETB14.11650 AUD
1000 ETB28.23300 AUD
2000 ETB56.46600 AUD
5000 ETB141.16500 AUD
10000 ETB282.33000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / البر الإثيوبي
1 AUD35.41950 ETB
5 AUD177.09750 ETB
10 AUD354.19500 ETB
20 AUD708.39000 ETB
50 AUD1770.97500 ETB
100 AUD3541.95000 ETB
250 AUD8854.87500 ETB
500 AUD17709.75000 ETB
1000 AUD35419.50000 ETB
2000 AUD70839.00000 ETB
5000 AUD177097.50000 ETB
10000 AUD354195.00000 ETB