بير إثيوبي إلى جنيه إسترليني

تحويل ETB إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
14.71 gbp

1.00000 ETB = 0.01471 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:35 UTC
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ETB إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065788.47681.439231.663990.964518.2092
1GBP1.1536711.22935102.0631.660241.919511.1127121.0054
1USD0.938350.813438183.02221.35051.56140.90517.0866
1INR0.01130240.009797840.01204510.01626670.0188070.01090070.205808

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / جنيه استرليني
1 ETB0.01471 GBP
5 ETB0.07354 GBP
10 ETB0.14708 GBP
20 ETB0.29417 GBP
50 ETB0.73542 GBP
100 ETB1.47085 GBP
250 ETB3.67712 GBP
500 ETB7.35425 GBP
1000 ETB14.70850 GBP
2000 ETB29.41700 GBP
5000 ETB73.54250 GBP
10000 ETB147.08500 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / البر الإثيوبي
1 GBP67.98810 ETB
5 GBP339.94050 ETB
10 GBP679.88100 ETB
20 GBP1359.76200 ETB
50 GBP3399.40500 ETB
100 GBP6798.81000 ETB
250 GBP16997.02500 ETB
500 GBP33994.05000 ETB
1000 GBP67988.10000 ETB
2000 GBP135976.20000 ETB
5000 GBP339940.50000 ETB
10000 GBP679881.00000 ETB