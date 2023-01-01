بير إثيوبي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل ETB إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٣٤١٫٠٨ zar

1.00000 ETB = 0.34108 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:46 UTC
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ETB إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.44661.438721.662610.964918.2074
1GBP1.1547311.23025102.1321.661331.919871.114221.0246
1USD0.93860.812843183.01731.35041.560550.905617.0897
1INR0.01130630.009791250.012045710.01626650.01879790.01090860.205857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / راند جنوب أفريقيا
1 ETB0.34108 ZAR
5 ETB1.70542 ZAR
10 ETB3.41083 ZAR
20 ETB6.82166 ZAR
50 ETB17.05415 ZAR
100 ETB34.10830 ZAR
250 ETB85.27075 ZAR
500 ETB170.54150 ZAR
1000 ETB341.08300 ZAR
2000 ETB682.16600 ZAR
5000 ETB1705.41500 ZAR
10000 ETB3410.83000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / البر الإثيوبي
1 ZAR2.93184 ETB
5 ZAR14.65920 ETB
10 ZAR29.31840 ETB
20 ZAR58.63680 ETB
50 ZAR146.59200 ETB
100 ZAR293.18400 ETB
250 ZAR732.96000 ETB
500 ZAR1465.92000 ETB
1000 ZAR2931.84000 ETB
2000 ZAR5863.68000 ETB
5000 ZAR14659.20000 ETB
10000 ZAR29318.40000 ETB