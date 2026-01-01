بير إثيوبي إلى روبية هندية

حوّل ETB إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Br1 ETB = 0.5964 INR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ETB إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ETB إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ETB إلى INR اليوم

ETBINR
1 ETB0.60 INR
5 ETB2.98 INR
10 ETB5.96 INR
20 ETB11.93 INR
50 ETB29.82 INR
100 ETB59.64 INR
250 ETB149.10 INR
500 ETB298.20 INR
1000 ETB596.40 INR
2000 ETB1,192.80 INR
5000 ETB2,982 INR
10000 ETB5,964 INR
INRETB
1 INR1.68 ETB
5 INR8.38 ETB
10 INR16.77 ETB
20 INR33.53 ETB
50 INR83.84 ETB
100 INR167.67 ETB
250 INR419.18 ETB
300 INR503.02 ETB
500 INR838.37 ETB
600 INR1,006.04 ETB
1000 INR1,676.73 ETB
2000 INR3,353.46 ETB
5000 INR8,383.65 ETB
10000 INR16,767.30 ETB
25000 INR41,918.25 ETB
50000 INR83,836.50 ETB
100000 INR167,673 ETB
1000000 INR1,676,730 ETB
1000000000 INR1,676,730,000 ETB

الأسئلة الشائعة