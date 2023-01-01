بير إثيوبي إلى ين ياباني

تحويل ETB إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٢٬٦٧٤ jpy

1.00000 ETB = 2.67449 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:37 UTC
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ETB إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065488.45591.438931.663520.964618.2086
1GBP1.15411.2295102.081.660561.919741.1131521.0133
1USD0.93860.813339183.0261.35061.56140.905417.0909
1INR0.01130510.009796190.012044410.01626720.01880620.0109050.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / ين ياباني
1 ETB2.67449 JPY
5 ETB13.37245 JPY
10 ETB26.74490 JPY
20 ETB53.48980 JPY
50 ETB133.72450 JPY
100 ETB267.44900 JPY
250 ETB668.62250 JPY
500 ETB1337.24500 JPY
1000 ETB2674.49000 JPY
2000 ETB5348.98000 JPY
5000 ETB13372.45000 JPY
10000 ETB26744.90000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / البر الإثيوبي
100 JPY37.39040 ETB
1000 JPY373.90400 ETB
1500 JPY560.85600 ETB
2000 JPY747.80800 ETB
3000 JPY1121.71200 ETB
5000 JPY1869.52000 ETB
5400 JPY2019.08160 ETB
10000 JPY3739.04000 ETB
15000 JPY5608.56000 ETB
20000 JPY7478.08000 ETB
25000 JPY9347.60000 ETB
30000 JPY11217.12000 ETB