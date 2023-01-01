بير إثيوبي إلى يورو

تحويل ETB إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
16.96 eur

1.00000 ETB = 0.01696 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:34 UTC
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ETB إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065988.49561.439391.664170.9643518.2114
1GBP1.1534711.2294102.071.660181.919441.1123521.0049
1USD0.93820.813405183.02431.35041.561280.904717.0855
1INR0.01130.009797190.012044710.01626510.01880510.01089680.205789

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل البر الإثيوبي / اليورو
1 ETB0.01696 EUR
5 ETB0.08482 EUR
10 ETB0.16964 EUR
20 ETB0.33928 EUR
50 ETB0.84820 EUR
100 ETB1.69639 EUR
250 ETB4.24097 EUR
500 ETB8.48195 EUR
1000 ETB16.96390 EUR
2000 ETB33.92780 EUR
5000 ETB84.81950 EUR
10000 ETB169.63900 EUR
معدلات التحويل اليورو / البر الإثيوبي
1 EUR58.94860 ETB
5 EUR294.74300 ETB
10 EUR589.48600 ETB
20 EUR1178.97200 ETB
50 EUR2947.43000 ETB
100 EUR5894.86000 ETB
250 EUR14737.15000 ETB
500 EUR29474.30000 ETB
1000 EUR58948.60000 ETB
2000 EUR117897.20000 ETB
5000 EUR294743.00000 ETB
10000 EUR589486.00000 ETB