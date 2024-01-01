Эфиопские быры в евро

Сконвертируйте ETB в EUR по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = €0,007635 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ETB к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 ETB в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00790,0089
Низкий0,00760,0075
В среднем0,00770,0079
Изменение-1.24%-13.78%
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Соотношение 1 ETB к EUR

За последние 30 дней максимальный курс ETB к EUR составил 0,0079, а минимальный — 0,0076. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0077. Изменение курса ETB к EUR в процентном соотношении составило -1.24.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к EUR составил 0,0089, а минимальный — 0,0075. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0079. Изменение курса ETB к EUR в процентном соотношении составило -13.78.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

ETB в USD

ETB в EUR

ETB в GBP

ETB в INR

ETB в JPY

ETB в RUB

ETB в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Евро
1 ETB0,00764 EUR
5 ETB0,03818 EUR
10 ETB0,07635 EUR
20 ETB0,15271 EUR
50 ETB0,38177 EUR
100 ETB0,76355 EUR
250 ETB1,90887 EUR
500 ETB3,81773 EUR
1000 ETB7,63546 EUR
2000 ETB15,27092 EUR
5000 ETB38,17730 EUR
10000 ETB76,35460 EUR
Обменные курсы Евро / Эфиопский быр
1 EUR130,96800 ETB
5 EUR654,84000 ETB
10 EUR1 309,68000 ETB
20 EUR2 619,36000 ETB
50 EUR6 548,40000 ETB
100 EUR13 096,80000 ETB
250 EUR32 742,00000 ETB
500 EUR65 484,00000 ETB
1000 EUR130 968,00000 ETB
2000 EUR261 936,00000 ETB
5000 EUR654 840,00000 ETB
10000 EUR1 309 680,00000 ETB