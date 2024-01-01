Эфиопские быры в доллары США

Сконвертируйте ETB в USD по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = $0,008184 USD

Среднерыночный курс в 21:00
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График изменения обменного курса ETB к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 ETB в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00860,0097
Низкий0,00820,0082
В среднем0,00840,0087
Изменение-3.18%-15.31%
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Соотношение 1 ETB к USD

За последние 30 дней максимальный курс ETB к USD составил 0,0086, а минимальный — 0,0082. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0084. Изменение курса ETB к USD в процентном соотношении составило -3.18.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к USD составил 0,0097, а минимальный — 0,0082. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0087. Изменение курса ETB к USD в процентном соотношении составило -15.31.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

ETB в USD

ETB в EUR

ETB в GBP

ETB в INR

ETB в JPY

ETB в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Доллар США
1 ETB0,00818 USD
5 ETB0,04092 USD
10 ETB0,08184 USD
20 ETB0,16369 USD
50 ETB0,40922 USD
100 ETB0,81844 USD
250 ETB2,04611 USD
500 ETB4,09222 USD
1000 ETB8,18444 USD
2000 ETB16,36888 USD
5000 ETB40,92220 USD
10000 ETB81,84440 USD
Обменные курсы Доллар США / Эфиопский быр
1 USD122,18300 ETB
5 USD610,91500 ETB
10 USD1 221,83000 ETB
20 USD2 443,66000 ETB
50 USD6 109,15000 ETB
100 USD12 218,30000 ETB
250 USD30 545,75000 ETB
500 USD61 091,50000 ETB
1000 USD122 183,00000 ETB
2000 USD244 366,00000 ETB
5000 USD610 915,00000 ETB
10000 USD1 221 830,00000 ETB