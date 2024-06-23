تحويل EUR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

100 يورو إلى بير إثيوبي

100 eur
6,150.92 etb

€1.000 EUR = Br61.51 ETB

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / البر الإثيوبي
1 EUR٦١٫٥٠٩٢٠ ETB
5 EUR٣٠٧٫٥٤٦٠٠ ETB
10 EUR٦١٥٫٠٩٢٠٠ ETB
20 EUR١٬٢٣٠٫١٨٤٠٠ ETB
50 EUR٣٬٠٧٥٫٤٦٠٠٠ ETB
100 EUR٦٬١٥٠٫٩٢٠٠٠ ETB
250 EUR١٥٬٣٧٧٫٣٠٠٠٠ ETB
500 EUR٣٠٬٧٥٤٫٦٠٠٠٠ ETB
1000 EUR٦١٬٥٠٩٫٢٠٠٠٠ ETB
2000 EUR١٢٣٬٠١٨٫٤٠٠٠٠ ETB
5000 EUR٣٠٧٬٥٤٦٫٠٠٠٠٠ ETB
10000 EUR٦١٥٬٠٩٢٫٠٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / اليورو
1 ETB٠٫٠١٦٢٦ EUR
5 ETB٠٫٠٨١٢٩ EUR
10 ETB٠٫١٦٢٥٨ EUR
20 ETB٠٫٣٢٥١٥ EUR
50 ETB٠٫٨١٢٨٩ EUR
100 ETB١٫٦٢٥٧٧ EUR
250 ETB٤٫٠٦٤٤٣ EUR
500 ETB٨٫١٢٨٨٥ EUR
1000 ETB١٦٫٢٥٧٧٠ EUR
2000 ETB٣٢٫٥١٥٤٠ EUR
5000 ETB٨١٫٢٨٨٥٠ EUR
10000 ETB١٦٢٫٥٧٧٠٠ EUR