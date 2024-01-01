ليرة تركية إلى بير إثيوبي

تحويل TRY إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
3,217.64 etb

TL1.000 TRY = Br3.218 ETB

Mid-market exchange rate at 01:35
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TRY إلى ETB مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

ETB

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9331.3453.67348.705
1 EUR1.11810.843311.93693.8081.5034.10554.435
1 GBP1.3251.1861369.919111.2451.7824.86864.554
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / البر الإثيوبي
1 TRY٣٫٢١٧٦٤ ETB
5 TRY١٦٫٠٨٨٢٠ ETB
10 TRY٣٢٫١٧٦٤٠ ETB
20 TRY٦٤٫٣٥٢٨٠ ETB
50 TRY١٦٠٫٨٨٢٠٠ ETB
100 TRY٣٢١٫٧٦٤٠٠ ETB
250 TRY٨٠٤٫٤١٠٠٠ ETB
500 TRY١٬٦٠٨٫٨٢٠٠٠ ETB
1000 TRY٣٬٢١٧٫٦٤٠٠٠ ETB
2000 TRY٦٬٤٣٥٫٢٨٠٠٠ ETB
5000 TRY١٦٬٠٨٨٫٢٠٠٠٠ ETB
10000 TRY٣٢٬١٧٦٫٤٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / ليرة تركية
1 ETB٠٫٣١٠٧٩ TRY
5 ETB١٫٥٥٣٩٣ TRY
10 ETB٣٫١٠٧٨٧ TRY
20 ETB٦٫٢١٥٧٤ TRY
50 ETB١٥٫٥٣٩٣٥ TRY
100 ETB٣١٫٠٧٨٧٠ TRY
250 ETB٧٧٫٦٩٦٧٥ TRY
500 ETB١٥٥٫٣٩٣٥٠ TRY
1000 ETB٣١٠٫٧٨٧٠٠ TRY
2000 ETB٦٢١٫٥٧٤٠٠ TRY
5000 ETB١٬٥٥٣٫٩٣٥٠٠ TRY
10000 ETB٣٬١٠٧٫٨٧٠٠٠ TRY