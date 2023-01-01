دولار نيوزيلندي إلى بير إثيوبي

تحويل NZD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٣٢٬٧٥٦٫٦٠ etb

1.00000 NZD = 32.75660 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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NZD إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663280.964418.3617
1GBP1.1528711.2284101.8091.656011.917581.1118321.1689
1USD0.938550.814067182.87951.34811.561040.905117.2329
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626580.0188350.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / البر الإثيوبي
1 NZD32.75660 ETB
5 NZD163.78300 ETB
10 NZD327.56600 ETB
20 NZD655.13200 ETB
50 NZD1637.83000 ETB
100 NZD3275.66000 ETB
250 NZD8189.15000 ETB
500 NZD16378.30000 ETB
1000 NZD32756.60000 ETB
2000 NZD65513.20000 ETB
5000 NZD163783.00000 ETB
10000 NZD327566.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار نيوزيلندي
1 ETB0.03053 NZD
5 ETB0.15264 NZD
10 ETB0.30528 NZD
20 ETB0.61056 NZD
50 ETB1.52641 NZD
100 ETB3.05282 NZD
250 ETB7.63205 NZD
500 ETB15.26410 NZD
1000 ETB30.52820 NZD
2000 ETB61.05640 NZD
5000 ETB152.64100 NZD
10000 ETB305.28200 NZD