50 دولار نيوزيلندي إلى بير إثيوبي

تحويل NZD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

50 nzd
3,321.36 etb

$1.000 NZD = Br66.43 ETB

Mid-market exchange rate at 08:37
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NZD إلى ETB مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4880.7620.89983.9151.3590.851145.825
1 AUD0.67210.5120.60456.4030.9140.57298.016
1 GBP1.3121.95211.18110.0921.7831.117191.315
1 EUR1.1121.6550.848193.3261.5120.947162.185

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و $

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / البر الإثيوبي
1 NZD٦٦٫٤٢٧٢٠ ETB
5 NZD٣٣٢٫١٣٦٠٠ ETB
10 NZD٦٦٤٫٢٧٢٠٠ ETB
20 NZD١٬٣٢٨٫٥٤٤٠٠ ETB
50 NZD٣٬٣٢١٫٣٦٠٠٠ ETB
100 NZD٦٬٦٤٢٫٧٢٠٠٠ ETB
250 NZD١٦٬٦٠٦٫٨٠٠٠٠ ETB
500 NZD٣٣٬٢١٣٫٦٠٠٠٠ ETB
1000 NZD٦٦٬٤٢٧٫٢٠٠٠٠ ETB
2000 NZD١٣٢٬٨٥٤٫٤٠٠٠٠ ETB
5000 NZD٣٣٢٬١٣٦٫٠٠٠٠٠ ETB
10000 NZD٦٦٤٬٢٧٢٫٠٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار نيوزيلندي
1 ETB٠٫٠١٥٠٥ NZD
5 ETB٠٫٠٧٥٢٧ NZD
10 ETB٠٫١٥٠٥٤ NZD
20 ETB٠٫٣٠١٠٨ NZD
50 ETB٠٫٧٥٢٧١ NZD
100 ETB١٫٥٠٥٤١ NZD
250 ETB٣٫٧٦٣٥٣ NZD
500 ETB٧٫٥٢٧٠٥ NZD
1000 ETB١٥٫٠٥٤١٠ NZD
2000 ETB٣٠٫١٠٨٢٠ NZD
5000 ETB٧٥٫٢٧٠٥٠ NZD
10000 ETB١٥٠٫٥٤١٠٠ NZD