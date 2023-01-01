دولار أمريكي إلى بير إثيوبي

تحويل USD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
55298.80 etb

1.00000 USD = 55.29880 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:16 UTC
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USD إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / البر الإثيوبي
1 USD55.29880 ETB
5 USD276.49400 ETB
10 USD552.98800 ETB
20 USD1105.97600 ETB
50 USD2764.94000 ETB
100 USD5529.88000 ETB
250 USD13824.70000 ETB
500 USD27649.40000 ETB
1000 USD55298.80000 ETB
2000 USD110597.60000 ETB
5000 USD276494.00000 ETB
10000 USD552988.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار أمريكي
1 ETB0.01808 USD
5 ETB0.09042 USD
10 ETB0.18084 USD
20 ETB0.36167 USD
50 ETB0.90418 USD
100 ETB1.80836 USD
250 ETB4.52090 USD
500 ETB9.04180 USD
1000 ETB18.08360 USD
2000 ETB36.16720 USD
5000 ETB90.41800 USD
10000 ETB180.83600 USD