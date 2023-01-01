رينغيت ماليزي إلى بير إثيوبي

تحويل MYR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
١١٬٧٨٨٫١٠ etb

1.00000 MYR = 11.78810 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:51 UTC
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MYR إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / البر الإثيوبي
1 MYR11.78810 ETB
5 MYR58.94050 ETB
10 MYR117.88100 ETB
20 MYR235.76200 ETB
50 MYR589.40500 ETB
100 MYR1178.81000 ETB
250 MYR2947.02500 ETB
500 MYR5894.05000 ETB
1000 MYR11788.10000 ETB
2000 MYR23576.20000 ETB
5000 MYR58940.50000 ETB
10000 MYR117881.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / رينغيت ماليزي
1 ETB0.08483 MYR
5 ETB0.42416 MYR
10 ETB0.84831 MYR
20 ETB1.69662 MYR
50 ETB4.24155 MYR
100 ETB8.48310 MYR
250 ETB21.20775 MYR
500 ETB42.41550 MYR
1000 ETB84.83100 MYR
2000 ETB169.66200 MYR
5000 ETB424.15500 MYR
10000 ETB848.31000 MYR