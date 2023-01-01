فورنت مجري إلى بير إثيوبي

تحويل HUF إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٬٥١٩٫٥٠ etb

1.00000 HUF = 0.15195 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:26 UTC
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HUF إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.62031.43911.661470.9638518.2975
1GBP1.152611.2287102.1461.658751.915061.1109421.0901
1USD0.93810.813868183.13351.351.55860.9041517.1646
1INR0.01128410.00978990.012028810.01623890.01874820.01087590.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / البر الإثيوبي
2000 HUF303.90000 ETB
5000 HUF759.75000 ETB
10000 HUF1519.50000 ETB
15000 HUF2279.25000 ETB
20000 HUF3039.00000 ETB
30000 HUF4558.50000 ETB
40000 HUF6078.00000 ETB
50000 HUF7597.50000 ETB
60000 HUF9117.00000 ETB
100000 HUF15195.00000 ETB
150000 HUF22792.50000 ETB
200000 HUF30390.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Hungarian Forint
1 ETB6.58113 HUF
5 ETB32.90565 HUF
10 ETB65.81130 HUF
20 ETB131.62260 HUF
50 ETB329.05650 HUF
100 ETB658.11300 HUF
250 ETB1645.28250 HUF
500 ETB3290.56500 HUF
1000 ETB6581.13000 HUF
2000 ETB13162.26000 HUF
5000 ETB32905.65000 HUF
10000 ETB65811.30000 HUF