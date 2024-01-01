Венгерские форинты в эфиопские быры
Сконвертируйте HUF в ETB по реальному обменному курсу
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|1 HUF в ETB
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1613
|0,1620
|Низкий
|0,1550
|0,1540
|В среднем
|0,1577
|0,1580
|Изменить
|3.15%
|4.27%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 HUF к ETB
За последние 30 дней максимальный курс HUF к ETB составил 0,1613, а минимальный — 0,1550. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1577. Изменение курса HUF к ETB в процентном соотношении составило 3.15.
За последние 90 дней максимальный курс HUF к ETB составил 0,1620, а минимальный — 0,1540. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1580. Изменение курса HUF к ETB в процентном соотношении составило 4.27.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в эфиопские быры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и ETB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в ETB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Венгерский форинт / Эфиопский быр
|2000 HUF
|321,49400 ETB
|5000 HUF
|803,73500 ETB
|10000 HUF
|1 607,47000 ETB
|15000 HUF
|2 411,20500 ETB
|20000 HUF
|3 214,94000 ETB
|30000 HUF
|4 822,41000 ETB
|40000 HUF
|6 429,88000 ETB
|50000 HUF
|8 037,35000 ETB
|60000 HUF
|9 644,82000 ETB
|100000 HUF
|16 074,70000 ETB
|150000 HUF
|24 112,05000 ETB
|200000 HUF
|32 149,40000 ETB