يورو إلى بير إثيوبي

تحويل EUR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٥٨٬٨٤٠٫٧٠ etb

1.00000 EUR = 58.84070 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:33 UTC
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EUR إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0640588.23631.434181.655460.9576518.2074
1GBP1.1578111.23195102.1591.660481.916691.1087821.0804
1USD0.93980.811721182.9251.347851.555810.917.1114
1INR0.01133320.009788620.012059110.01625380.01876170.01085320.206348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / البر الإثيوبي
1 EUR58.84070 ETB
5 EUR294.20350 ETB
10 EUR588.40700 ETB
20 EUR1176.81400 ETB
50 EUR2942.03500 ETB
100 EUR5884.07000 ETB
250 EUR14710.17500 ETB
500 EUR29420.35000 ETB
1000 EUR58840.70000 ETB
2000 EUR117681.40000 ETB
5000 EUR294203.50000 ETB
10000 EUR588407.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / اليورو
1 ETB0.01699 EUR
5 ETB0.08497 EUR
10 ETB0.16995 EUR
20 ETB0.33990 EUR
50 ETB0.84975 EUR
100 ETB1.69950 EUR
250 ETB4.24875 EUR
500 ETB8.49750 EUR
1000 ETB16.99500 EUR
2000 ETB33.99000 EUR
5000 ETB84.97500 EUR
10000 ETB169.95000 EUR