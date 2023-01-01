شيكل إسرائيلي جديد إلى بير إثيوبي

تحويل ILS إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٤٬٤٩٨ etb

1.00000 ILS = 14.49800 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:56 UTC
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ILS إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.61631.439151.66160.963118.316
1GBP1.1523411.2284102.1171.65841.914741.1098221.1064
1USD0.93810.814067183.12971.350051.558720.903517.182
1INR0.01128460.009792730.012029410.01624030.01875050.01086860.206689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / البر الإثيوبي
1 ILS14.49800 ETB
5 ILS72.49000 ETB
10 ILS144.98000 ETB
20 ILS289.96000 ETB
50 ILS724.90000 ETB
100 ILS1449.80000 ETB
250 ILS3624.50000 ETB
500 ILS7249.00000 ETB
1000 ILS14498.00000 ETB
2000 ILS28996.00000 ETB
5000 ILS72490.00000 ETB
10000 ILS144980.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Israeli New Sheqel
1 ETB0.06897 ILS
5 ETB0.34487 ILS
10 ETB0.68975 ILS
20 ETB1.37950 ILS
50 ETB3.44875 ILS
100 ETB6.89750 ILS
250 ETB17.24375 ILS
500 ETB34.48750 ILS
1000 ETB68.97500 ILS
2000 ETB137.95000 ILS
5000 ETB344.87500 ILS
10000 ETB689.75000 ILS