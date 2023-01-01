الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بير إثيوبي

تحويل CZK إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٢٤٬١١٢٫٢٠ etb

1.00000 CZK = 2.41122 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 9:1 UTC
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CZK إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.60141.43831.664010.966918.226
1GBP1.1543311.23025102.2721.660221.920771.1161321.0383
1USD0.938250.812843183.13141.34951.561280.907217.1008
1INR0.01128650.009777810.012029110.01623330.01878090.01091280.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / البر الإثيوبي
1 CZK2.41122 ETB
5 CZK12.05610 ETB
10 CZK24.11220 ETB
20 CZK48.22440 ETB
50 CZK120.56100 ETB
100 CZK241.12200 ETB
250 CZK602.80500 ETB
500 CZK1205.61000 ETB
1000 CZK2411.22000 ETB
2000 CZK4822.44000 ETB
5000 CZK12056.10000 ETB
10000 CZK24112.20000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ETB0.41473 CZK
5 ETB2.07363 CZK
10 ETB4.14727 CZK
20 ETB8.29454 CZK
50 ETB20.73635 CZK
100 ETB41.47270 CZK
250 ETB103.68175 CZK
500 ETB207.36350 CZK
1000 ETB414.72700 CZK
2000 ETB829.45400 CZK
5000 ETB2073.63500 CZK
10000 ETB4147.27000 CZK