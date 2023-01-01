ريال برازيلي إلى بير إثيوبي

تحويل BRL إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١١٬٣٣١٫٣٠ etb

1.00000 BRL = 11.33130 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ETB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.064188.46931.435151.659420.9576518.2147
1GBP1.1580811.2323102.4531.6621.921721.1090321.0939
1USD0.939750.811491183.141.34871.559450.8999517.1175
1INR0.01130340.009760530.012027910.0162220.0187570.01082450.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / البر الإثيوبي
1 BRL11.33130 ETB
5 BRL56.65650 ETB
10 BRL113.31300 ETB
20 BRL226.62600 ETB
50 BRL566.56500 ETB
100 BRL1133.13000 ETB
250 BRL2832.82500 ETB
500 BRL5665.65000 ETB
1000 BRL11331.30000 ETB
2000 BRL22662.60000 ETB
5000 BRL56656.50000 ETB
10000 BRL113313.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الريال البرازيلي
1 ETB0.08825 BRL
5 ETB0.44126 BRL
10 ETB0.88251 BRL
20 ETB1.76503 BRL
50 ETB4.41257 BRL
100 ETB8.82515 BRL
250 ETB22.06287 BRL
500 ETB44.12575 BRL
1000 ETB88.25150 BRL
2000 ETB176.50300 BRL
5000 ETB441.25750 BRL
10000 ETB882.51500 BRL