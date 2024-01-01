巴西雷亚尔兑埃塞俄比亚比尔

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1 BRL兑ETB过去 30 天过去 90 天
17.776517.7765
10.201710.1442
一般11.635111.0707
更改66.25%58.82%
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1 BRL 兑 ETB 统计信息

过去 30 天，BRL 兑 ETB 的表现如下：30 天高点为 17.7765，30 天低点为 10.2017。这意味着 30 天平均值为 11.6351。BRL 兑 ETB 的变化为 66.25。

过去 90 天，BRL 兑 ETB 的表现如下：90 天高点为 17.7765，90 天低点为 10.1442。这意味着 90 天平均值为 11.0707。BRL 兑 ETB 的变化为 58.82。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8611.09391.7171.5021.6740.93921.11
1 GBP1.16111.268106.4711.7431.9441.0924.506
1 USD0.9150.788183.9511.3751.5330.85919.323
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

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巴西雷亚尔/埃塞俄比亚比尔汇率
1 BRL17.64350 ETB
5 BRL88.21750 ETB
10 BRL176.43500 ETB
20 BRL352.87000 ETB
50 BRL882.17500 ETB
100 BRL1,764.35000 ETB
250 BRL4,410.87500 ETB
500 BRL8,821.75000 ETB
1000 BRL17,643.50000 ETB
2000 BRL35,287.00000 ETB
5000 BRL88,217.50000 ETB
10000 BRL176,435.00000 ETB
埃塞俄比亚比尔/巴西雷亚尔汇率
1 ETB0.05668 BRL
5 ETB0.28339 BRL
10 ETB0.56678 BRL
20 ETB1.13356 BRL
50 ETB2.83390 BRL
100 ETB5.66780 BRL
250 ETB14.16950 BRL
500 ETB28.33900 BRL
1000 ETB56.67800 BRL
2000 ETB113.35600 BRL
5000 ETB283.39000 BRL
10000 ETB566.78000 BRL