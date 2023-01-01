جنيه إسترليني إلى بير إثيوبي

تحويل GBP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
68094.90 etb

1.00000 GBP = 68.09490 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:48 UTC
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GBP إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655480.9574518.211
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917021.1086721.0881
1USD0.94040.812084182.9251.348451.556780.900317.1253
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626110.01877340.01085680.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / البر الإثيوبي
1 GBP68.09490 ETB
5 GBP340.47450 ETB
10 GBP680.94900 ETB
20 GBP1361.89800 ETB
50 GBP3404.74500 ETB
100 GBP6809.49000 ETB
250 GBP17023.72500 ETB
500 GBP34047.45000 ETB
1000 GBP68094.90000 ETB
2000 GBP136189.80000 ETB
5000 GBP340474.50000 ETB
10000 GBP680949.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / جنيه استرليني
1 ETB0.01469 GBP
5 ETB0.07343 GBP
10 ETB0.14685 GBP
20 ETB0.29371 GBP
50 ETB0.73427 GBP
100 ETB1.46854 GBP
250 ETB3.67135 GBP
500 ETB7.34270 GBP
1000 ETB14.68540 GBP
2000 ETB29.37080 GBP
5000 ETB73.42700 GBP
10000 ETB146.85400 GBP