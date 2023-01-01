كرونة نروجية إلى بير إثيوبي

تحويل NOK إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٥٬١٢٨٫٦٥ etb

1.00000 NOK = 5.12865 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:9 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

NOK إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 ETB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.59681.436331.662970.9642518.3565
1GBP1.15311.22885102.1511.656061.917381.1117821.1647
1USD0.938250.813769183.1271.347651.560310.9047517.2232
1INR0.01128710.009789470.012029810.01621190.01877010.01088390.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / البر الإثيوبي
1 NOK5.12865 ETB
5 NOK25.64325 ETB
10 NOK51.28650 ETB
20 NOK102.57300 ETB
50 NOK256.43250 ETB
100 NOK512.86500 ETB
250 NOK1282.16250 ETB
500 NOK2564.32500 ETB
1000 NOK5128.65000 ETB
2000 NOK10257.30000 ETB
5000 NOK25643.25000 ETB
10000 NOK51286.50000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / كروني نرويجي
1 ETB0.19498 NOK
5 ETB0.97491 NOK
10 ETB1.94983 NOK
20 ETB3.89966 NOK
50 ETB9.74915 NOK
100 ETB19.49830 NOK
250 ETB48.74575 NOK
500 ETB97.49150 NOK
1000 ETB194.98300 NOK
2000 ETB389.96600 NOK
5000 ETB974.91500 NOK
10000 ETB1949.83000 NOK