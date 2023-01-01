روبية إندونيسية إلى بير إثيوبي

تحويل IDR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
3597.01 etb

1.00000 IDR = 0.00360 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
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IDR إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.69361.43881.661270.9635518.3136
1GBP1.1520711.22945102.1781.657541.913841.1100821.0979
1USD0.937050.813372183.10871.34821.556660.9028517.1604
1INR0.01127480.009786840.012032410.01622210.01873040.01086350.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / البر الإثيوبي
1 IDR0.00360 ETB
5 IDR0.01799 ETB
10 IDR0.03597 ETB
20 IDR0.07194 ETB
50 IDR0.17985 ETB
100 IDR0.35970 ETB
250 IDR0.89925 ETB
500 IDR1.79851 ETB
1000 IDR3.59701 ETB
2000 IDR7.19402 ETB
5000 IDR17.98505 ETB
10000 IDR35.97010 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الروبية الإندونيسية
1 ETB278.00800 IDR
5 ETB1390.04000 IDR
10 ETB2780.08000 IDR
20 ETB5560.16000 IDR
50 ETB13900.40000 IDR
100 ETB27800.80000 IDR
250 ETB69502.00000 IDR
500 ETB139004.00000 IDR
1000 ETB278008.00000 IDR
2000 ETB556016.00000 IDR
5000 ETB1390040.00000 IDR
10000 ETB2780080.00000 IDR