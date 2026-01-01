5,000 روبية إندونيسية إلى بير إثيوبي

حوّل IDR إلى ETB بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Rp1 IDR = 0.009037 ETB
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من IDR إلى ETB،

يستخدم مخططنا التفاعلي من IDR إلى ETB متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من IDR إلى ETB اليوم

IDRETB
1 IDR0.01 ETB
5 IDR0.05 ETB
10 IDR0.09 ETB
20 IDR0.18 ETB
50 IDR0.45 ETB
100 IDR0.90 ETB
250 IDR2.26 ETB
500 IDR4.52 ETB
1000 IDR9.04 ETB
2000 IDR18.07 ETB
5000 IDR45.19 ETB
10000 IDR90.37 ETB
ETBIDR
1 ETB110.65 IDR
5 ETB553.27 IDR
10 ETB1,106.54 IDR
20 ETB2,213.08 IDR
50 ETB5,532.70 IDR
100 ETB11,065.40 IDR
250 ETB27,663.50 IDR
500 ETB55,327 IDR
1000 ETB110,654 IDR
2000 ETB221,308 IDR
5000 ETB553,270 IDR
10000 ETB1,106,540 IDR

الأسئلة الشائعة