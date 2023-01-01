روبية هندية إلى بير إثيوبي

تحويل INR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٦٬٦٦٨٫٥٣ etb

1.00000 INR = 0.66685 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
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INR إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0631588.16171.433711.655090.9572518.2129
1GBP1.1580111.23115102.0931.660271.916631.1085121.091
1USD0.940650.812249182.9251.348551.556780.9004517.1311
1INR0.01134280.009794980.012059110.01626230.01877340.01085860.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / البر الإثيوبي
1 INR0.66685 ETB
5 INR3.33427 ETB
10 INR6.66853 ETB
20 INR13.33706 ETB
50 INR33.34265 ETB
100 INR66.68530 ETB
250 INR166.71325 ETB
500 INR333.42650 ETB
1000 INR666.85300 ETB
2000 INR1333.70600 ETB
5000 INR3334.26500 ETB
10000 INR6668.53000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الروبية الهندية
1 ETB1.49958 INR
5 ETB7.49790 INR
10 ETB14.99580 INR
20 ETB29.99160 INR
50 ETB74.97900 INR
100 ETB149.95800 INR
250 ETB374.89500 INR
500 ETB749.79000 INR
1000 ETB1499.58000 INR
2000 ETB2999.16000 INR
5000 ETB7497.90000 INR
10000 ETB14995.80000 INR