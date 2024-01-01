تحويل INR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

مليون روبية هندية إلى بير إثيوبي

1,000,000 inr
688,529 etb

₹1.000 INR = Br0.6885 ETB

Mid-market exchange rate at 04:50
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.950.989
1 EUR1.0691.46513.9280.8461.611298.7051.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / البر الإثيوبي
1 INR٠٫٦٨٨٥٣ ETB
5 INR٣٫٤٤٢٦٤ ETB
10 INR٦٫٨٨٥٢٩ ETB
20 INR١٣٫٧٧٠٥٨ ETB
50 INR٣٤٫٤٢٦٤٥ ETB
100 INR٦٨٫٨٥٢٩٠ ETB
250 INR١٧٢٫١٣٢٢٥ ETB
300 INR٢٠٦٫٥٥٨٧٠ ETB
500 INR٣٤٤٫٢٦٤٥٠ ETB
600 INR٤١٣٫١١٧٤٠ ETB
1000 INR٦٨٨٫٥٢٩٠٠ ETB
2000 INR١٬٣٧٧٫٠٥٨٠٠ ETB
5000 INR٣٬٤٤٢٫٦٤٥٠٠ ETB
10000 INR٦٬٨٨٥٫٢٩٠٠٠ ETB
25000 INR١٧٬٢١٣٫٢٢٥٠٠ ETB
50000 INR٣٤٬٤٢٦٫٤٥٠٠٠ ETB
100000 INR٦٨٬٨٥٢٫٩٠٠٠٠ ETB
1000000 INR٦٨٨٬٥٢٩٫٠٠٠٠٠ ETB
1000000000 INR٦٨٨٬٥٢٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الروبية الهندية
1 ETB١٫٤٥٢٣٧ INR
5 ETB٧٫٢٦١٨٥ INR
10 ETB١٤٫٥٢٣٧٠ INR
20 ETB٢٩٫٠٤٧٤٠ INR
50 ETB٧٢٫٦١٨٥٠ INR
100 ETB١٤٥٫٢٣٧٠٠ INR
250 ETB٣٦٣٫٠٩٢٥٠ INR
500 ETB٧٢٦٫١٨٥٠٠ INR
1000 ETB١٬٤٥٢٫٣٧٠٠٠ INR
2000 ETB٢٬٩٠٤٫٧٤٠٠٠ INR
5000 ETB٧٬٢٦١٫٨٥٠٠٠ INR
10000 ETB١٤٬٥٢٣٫٧٠٠٠٠ INR