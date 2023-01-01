دولار أسترالي إلى بير إثيوبي

تحويل AUD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٣٥٬٥٩٥٫٨٠ etb

1.00000 AUD = 35.59580 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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AUD إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065188.32341.435381.654650.95818.2081
1GBP1.1574111.2328102.231.661381.915181.108821.075
1USD0.93890.811162182.9251.347651.553520.8994517.0952
1INR0.0113220.009781870.012059110.01625140.0187340.01084650.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / البر الإثيوبي
1 AUD35.59580 ETB
5 AUD177.97900 ETB
10 AUD355.95800 ETB
20 AUD711.91600 ETB
50 AUD1779.79000 ETB
100 AUD3559.58000 ETB
250 AUD8898.95000 ETB
500 AUD17797.90000 ETB
1000 AUD35595.80000 ETB
2000 AUD71191.60000 ETB
5000 AUD177979.00000 ETB
10000 AUD355958.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار أسترالي
1 ETB0.02809 AUD
5 ETB0.14047 AUD
10 ETB0.28093 AUD
20 ETB0.56186 AUD
50 ETB1.40466 AUD
100 ETB2.80932 AUD
250 ETB7.02330 AUD
500 ETB14.04660 AUD
1000 ETB28.09320 AUD
2000 ETB56.18640 AUD
5000 ETB140.46600 AUD
10000 ETB280.93200 AUD