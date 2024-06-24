تحويل AUD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

10 دولار أسترالي إلى بير إثيوبي

10 aud
382.58 etb

A$1.000 AUD = Br38.26 ETB

Mid-market exchange rate at 13:01
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4780.9311.633159.3951.3681.353
1 GBP1.2671105.7371.182.069201.8981.7331.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0740.84889.62611.754171.1351.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / البر الإثيوبي
1 AUD٣٨٫٢٥٨٤٠ ETB
5 AUD١٩١٫٢٩٢٠٠ ETB
10 AUD٣٨٢٫٥٨٤٠٠ ETB
20 AUD٧٦٥٫١٦٨٠٠ ETB
50 AUD١٬٩١٢٫٩٢٠٠٠ ETB
100 AUD٣٬٨٢٥٫٨٤٠٠٠ ETB
250 AUD٩٬٥٦٤٫٦٠٠٠٠ ETB
500 AUD١٩٬١٢٩٫٢٠٠٠٠ ETB
1000 AUD٣٨٬٢٥٨٫٤٠٠٠٠ ETB
2000 AUD٧٦٬٥١٦٫٨٠٠٠٠ ETB
5000 AUD١٩١٬٢٩٢٫٠٠٠٠٠ ETB
10000 AUD٣٨٢٬٥٨٤٫٠٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار أسترالي
1 ETB٠٫٠٢٦١٤ AUD
5 ETB٠٫١٣٠٦٩ AUD
10 ETB٠٫٢٦١٣٨ AUD
20 ETB٠٫٥٢٢٧٦ AUD
50 ETB١٫٣٠٦٩١ AUD
100 ETB٢٫٦١٣٨١ AUD
250 ETB٦٫٥٣٤٥٣ AUD
500 ETB١٣٫٠٦٩٠٥ AUD
1000 ETB٢٦٫١٣٨١٠ AUD
2000 ETB٥٢٫٢٧٦٢٠ AUD
5000 ETB١٣٠٫٦٩٠٥٠ AUD
10000 ETB٢٦١٫٣٨١٠٠ AUD