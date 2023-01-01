ين ياباني إلى بير إثيوبي

تحويل JPY إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٣٬٧٤٨٫٢٩ etb

1.00000 JPY = 0.37483 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 16:26 UTC
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JPY إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0659588.61721.437111.661130.963118.312
1GBP1.1534711.22965102.2261.657811.916241.1109121.1242
1USD0.93810.81324183.13451.34821.558360.903517.179
1INR0.01128450.009782210.012028710.01621710.01874510.01086790.206641

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / البر الإثيوبي
100 JPY37.48290 ETB
1000 JPY374.82900 ETB
1500 JPY562.24350 ETB
2000 JPY749.65800 ETB
3000 JPY1124.48700 ETB
5000 JPY1874.14500 ETB
5400 JPY2024.07660 ETB
10000 JPY3748.29000 ETB
15000 JPY5622.43500 ETB
20000 JPY7496.58000 ETB
25000 JPY9370.72500 ETB
30000 JPY11244.87000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / ين ياباني
1 ETB2.66789 JPY
5 ETB13.33945 JPY
10 ETB26.67890 JPY
20 ETB53.35780 JPY
50 ETB133.39450 JPY
100 ETB266.78900 JPY
250 ETB666.97250 JPY
500 ETB1333.94500 JPY
1000 ETB2667.89000 JPY
2000 ETB5335.78000 JPY
5000 ETB13339.45000 JPY
10000 ETB26678.90000 JPY