يوان صيني إلى بير إثيوبي

تحويل CNY إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
7571.29 etb

1.00000 CNY = 7.57129 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:59 UTC
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CNY إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.56051.437331.661570.964618.2018
1GBP1.155411.2312102.3431.661011.920151.114521.0344
1USD0.93860.812216183.12421.34911.559580.9053517.0845
1INR0.01129170.009771110.012030210.01622990.0187620.01089150.20553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / البر الإثيوبي
1 CNY7.57129 ETB
5 CNY37.85645 ETB
10 CNY75.71290 ETB
20 CNY151.42580 ETB
50 CNY378.56450 ETB
100 CNY757.12900 ETB
250 CNY1892.82250 ETB
500 CNY3785.64500 ETB
1000 CNY7571.29000 ETB
2000 CNY15142.58000 ETB
5000 CNY37856.45000 ETB
10000 CNY75712.90000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Chinese Yuan RMB
1 ETB0.13208 CNY
5 ETB0.66039 CNY
10 ETB1.32078 CNY
20 ETB2.64156 CNY
50 ETB6.60390 CNY
100 ETB13.20780 CNY
250 ETB33.01950 CNY
500 ETB66.03900 CNY
1000 ETB132.07800 CNY
2000 ETB264.15600 CNY
5000 ETB660.39000 CNY
10000 ETB1320.78000 CNY