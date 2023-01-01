10 آلاف ريال برازيلي إلى بير إثيوبي

تحويل BRL إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ brl
١١١٬٦٨٣ etb

1.00000 BRL = 11.16830 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:11 UTC
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BRL إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.077989.13931.465411.668320.954118.3869
1GBP1.168711.25975104.1781.712631.949781.1150621.4889
1USD0.927750.793808182.69721.35951.547750.8851517.0581
1INR0.01121840.009598970.012092310.01643950.01871580.01070350.206272

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / البر الإثيوبي
1 BRL11.16830 ETB
5 BRL55.84150 ETB
10 BRL111.68300 ETB
20 BRL223.36600 ETB
50 BRL558.41500 ETB
100 BRL1116.83000 ETB
250 BRL2792.07500 ETB
500 BRL5584.15000 ETB
1000 BRL11168.30000 ETB
2000 BRL22336.60000 ETB
5000 BRL55841.50000 ETB
10000 BRL111683.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الريال البرازيلي
1 ETB0.08954 BRL
5 ETB0.44770 BRL
10 ETB0.89539 BRL
20 ETB1.79079 BRL
50 ETB4.47697 BRL
100 ETB8.95395 BRL
250 ETB22.38487 BRL
500 ETB44.76975 BRL
1000 ETB89.53950 BRL
2000 ETB179.07900 BRL
5000 ETB447.69750 BRL
10000 ETB895.39500 BRL