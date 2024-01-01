Yeni İsrail şekelinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile ILS → ETB çevirin

1.000 ils
15.482,70 etb

1.00000 ILS = 15.48270 ETB

06:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0729589.06671.453261.653620.9495618.3371
1 GBP1.1713311.25675104.3241.702211.936891.1122521.4784
1 USD0.9320.795703183.0111.354451.541190.8849517.0904
1 INR0.01122750.009585520.012046610.01631650.01856610.01066060.205881

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Yeni İsrail şekelinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Etiyopya Birri
1 ILS15.48270 ETB
5 ILS77.41350 ETB
10 ILS154.82700 ETB
20 ILS309.65400 ETB
50 ILS774.13500 ETB
100 ILS1548.27000 ETB
250 ILS3870.67500 ETB
500 ILS7741.35000 ETB
1000 ILS15482.70000 ETB
2000 ILS30965.40000 ETB
5000 ILS77413.50000 ETB
10000 ILS154827.00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Yeni İsrail Şekeli
1 ETB0.06459 ILS
5 ETB0.32294 ILS
10 ETB0.64588 ILS
20 ETB1.29176 ILS
50 ETB3.22940 ILS
100 ETB6.45881 ILS
250 ETB16.14702 ILS
500 ETB32.29405 ILS
1000 ETB64.58810 ILS
2000 ETB129.17620 ILS
5000 ETB322.94050 ILS
10000 ETB645.88100 ILS