10 Etiyopya birrinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile ETB → ILS çevirin

1,000Br ETB = 0,03069₪ ILS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ILS
1 ETB → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03260,0347
Düşük0,03050,0305
Ortalama0,03110,0320
Değişim-2.34%-9.74%
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1 ETB → ILS istatistikleri

ETB → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0326, en düşük 0,0305 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0311 oldu. ETB → ILS kurundaki değişiklik -2.34 değerindeydi.

ETB → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0347, en düşük 0,0305 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0320 oldu. ETB → ILS kurundaki değişiklik -9.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Çevrim kurları Etiyopya Birri / Yeni İsrail Şekeli
1 ETB0,03069 ILS
5 ETB0,15346 ILS
10 ETB0,30692 ILS
20 ETB0,61384 ILS
50 ETB1,53460 ILS
100 ETB3,06920 ILS
250 ETB7,67300 ILS
500 ETB15,34600 ILS
1000 ETB30,69200 ILS
2000 ETB61,38400 ILS
5000 ETB153,46000 ILS
10000 ETB306,92000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Etiyopya Birri
1 ILS32,58180 ETB
5 ILS162,90900 ETB
10 ILS325,81800 ETB
20 ILS651,63600 ETB
50 ILS1.629,09000 ETB
100 ILS3.258,18000 ETB
250 ILS8.145,45000 ETB
500 ILS16.290,90000 ETB
1000 ILS32.581,80000 ETB
2000 ILS65.163,60000 ETB
5000 ILS162.909,00000 ETB
10000 ILS325.818,00000 ETB