Etiyopya birrinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → AUD çevirin

1.000 etb
27,27 aud

1.00000 ETB = 0.02727 AUD

02:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539751.0727589.0791.453581.655480.9499718.345
1 GBP1.1709911.25615104.3081.702081.93851.1124121.4813
1 USD0.93220.796083183.0381.3551.543210.8855517.1009
1 INR0.0112260.009586980.012042710.01631780.01858440.01066440.205941

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Avustralya Doları
1 ETB0.02727 AUD
5 ETB0.13635 AUD
10 ETB0.27269 AUD
20 ETB0.54539 AUD
50 ETB1.36347 AUD
100 ETB2.72694 AUD
250 ETB6.81735 AUD
500 ETB13.63470 AUD
1000 ETB27.26940 AUD
2000 ETB54.53880 AUD
5000 ETB136.34700 AUD
10000 ETB272.69400 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Etiyopya Birri
1 AUD36.67110 ETB
5 AUD183.35550 ETB
10 AUD366.71100 ETB
20 AUD733.42200 ETB
50 AUD1833.55500 ETB
100 AUD3667.11000 ETB
250 AUD9167.77500 ETB
500 AUD18335.55000 ETB
1000 AUD36671.10000 ETB
2000 AUD73342.20000 ETB
5000 AUD183355.50000 ETB
10000 AUD366711.00000 ETB