20 Etiyopya birrinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → AUD çevirin

1,000Br ETB = 0,01268A$ AUD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 ETB → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01290,0139
Düşük0,01230,0121
Ortalama0,01260,0128
Değişim0.73%-6.88%
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1 ETB → AUD istatistikleri

ETB → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0129, en düşük 0,0123 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0126 oldu. ETB → AUD kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

ETB → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0139, en düşük 0,0121 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0128 oldu. ETB → AUD kurundaki değişiklik -6.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Avustralya Doları
1 ETB0,01268 AUD
5 ETB0,06342 AUD
10 ETB0,12684 AUD
20 ETB0,25368 AUD
50 ETB0,63419 AUD
100 ETB1,26838 AUD
250 ETB3,17095 AUD
500 ETB6,34190 AUD
1000 ETB12,68380 AUD
2000 ETB25,36760 AUD
5000 ETB63,41900 AUD
10000 ETB126,83800 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Etiyopya Birri
1 AUD78,84050 ETB
5 AUD394,20250 ETB
10 AUD788,40500 ETB
20 AUD1.576,81000 ETB
50 AUD3.942,02500 ETB
100 AUD7.884,05000 ETB
250 AUD19.710,12500 ETB
500 AUD39.420,25000 ETB
1000 AUD78.840,50000 ETB
2000 AUD157.681,00000 ETB
5000 AUD394.202,50000 ETB
10000 AUD788.405,00000 ETB