5 رينغيت ماليزي إلى بير إثيوبي

تحويل MYR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

5 myr
59.80 etb

1.00000 MYR = 11.95960 ETB

Mid-market exchange rate at 22:16
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344151.532182.84680.92250.7902641.3554556.0432
1 SGD0.74396511.1398361.63510.6863140.5879281.0084141.6942
1 AUD0.65270.877327154.07410.6021220.5158050.88470236.5794
1 INR0.01207050.01622450.018493110.01113510.009538860.01636090.676468

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / البر الإثيوبي
1 MYR11.95960 ETB
5 MYR59.79800 ETB
10 MYR119.59600 ETB
20 MYR239.19200 ETB
50 MYR597.98000 ETB
100 MYR1195.96000 ETB
250 MYR2989.90000 ETB
500 MYR5979.80000 ETB
1000 MYR11959.60000 ETB
2000 MYR23919.20000 ETB
5000 MYR59798.00000 ETB
10000 MYR119596.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / رينغيت ماليزي
1 ETB0.08362 MYR
5 ETB0.41808 MYR
10 ETB0.83615 MYR
20 ETB1.67230 MYR
50 ETB4.18075 MYR
100 ETB8.36151 MYR
250 ETB20.90377 MYR
500 ETB41.80755 MYR
1000 ETB83.61510 MYR
2000 ETB167.23020 MYR
5000 ETB418.07550 MYR
10000 ETB836.15100 MYR