تحويل USD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

500 دولار أمريكي إلى بير إثيوبي

500 usd
28,761.45 etb

$1.000 USD = Br57.52 ETB

Mid-market exchange rate at 17:33
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63211.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6980.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7461.012116.66710.6830.5785.30113.215

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / البر الإثيوبي
1 USD٥٧٫٥٢٢٩٠ ETB
5 USD٢٨٧٫٦١٤٥٠ ETB
10 USD٥٧٥٫٢٢٩٠٠ ETB
20 USD١٬١٥٠٫٤٥٨٠٠ ETB
50 USD٢٬٨٧٦٫١٤٥٠٠ ETB
100 USD٥٬٧٥٢٫٢٩٠٠٠ ETB
250 USD١٤٬٣٨٠٫٧٢٥٠٠ ETB
500 USD٢٨٬٧٦١٫٤٥٠٠٠ ETB
1000 USD٥٧٬٥٢٢٫٩٠٠٠٠ ETB
2000 USD١١٥٬٠٤٥٫٨٠٠٠٠ ETB
5000 USD٢٨٧٬٦١٤٫٥٠٠٠٠ ETB
10000 USD٥٧٥٬٢٢٩٫٠٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار أمريكي
1 ETB٠٫٠١٧٣٨ USD
5 ETB٠٫٠٨٦٩٢ USD
10 ETB٠٫١٧٣٨٤ USD
20 ETB٠٫٣٤٧٦٩ USD
50 ETB٠٫٨٦٩٢٢ USD
100 ETB١٫٧٣٨٤٤ USD
250 ETB٤٫٣٤٦١٠ USD
500 ETB٨٫٦٩٢٢٠ USD
1000 ETB١٧٫٣٨٤٤٠ USD
2000 ETB٣٤٫٧٦٨٨٠ USD
5000 ETB٨٦٫٩٢٢٠٠ USD
10000 ETB١٧٣٫٨٤٤٠٠ USD