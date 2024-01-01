5.000 Etiyopya birrinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → USD çevirin

1,000Br ETB = 0,008198$ USD

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → USD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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USD
1 ETB → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00860,0093
Düşük0,00820,0082
Ortalama0,00830,0086
Değişim-2.91%-10.62%
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1 ETB → USD istatistikleri

ETB → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0086, en düşük 0,0082 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0083 oldu. ETB → USD kurundaki değişiklik -2.91 değerindeydi.

ETB → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0093, en düşük 0,0082 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0086 oldu. ETB → USD kurundaki değişiklik -10.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / ABD Doları
1 ETB0,00820 USD
5 ETB0,04099 USD
10 ETB0,08198 USD
20 ETB0,16396 USD
50 ETB0,40991 USD
100 ETB0,81982 USD
250 ETB2,04956 USD
500 ETB4,09911 USD
1000 ETB8,19822 USD
2000 ETB16,39644 USD
5000 ETB40,99110 USD
10000 ETB81,98220 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Etiyopya Birri
1 USD121,97800 ETB
5 USD609,89000 ETB
10 USD1.219,78000 ETB
20 USD2.439,56000 ETB
50 USD6.098,90000 ETB
100 USD12.197,80000 ETB
250 USD30.494,50000 ETB
500 USD60.989,00000 ETB
1000 USD121.978,00000 ETB
2000 USD243.956,00000 ETB
5000 USD609.890,00000 ETB
10000 USD1.219.780,00000 ETB