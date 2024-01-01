10 bin Etiyopya birrinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile ETB → CNY çevirin

1,000Br ETB = 0,05927¥ CNY

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 ETB → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06110,0666
Düşük0,05850,0581
Ortalama0,05930,0609
Değişim-1.18%-9.50%
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1 ETB → CNY istatistikleri

ETB → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0611, en düşük 0,0585 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0593 oldu. ETB → CNY kurundaki değişiklik -1.18 değerindeydi.

ETB → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0666, en düşük 0,0581 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0609 oldu. ETB → CNY kurundaki değişiklik -9.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Çin Yuanı RMB
1 ETB0,05927 CNY
5 ETB0,29634 CNY
10 ETB0,59268 CNY
20 ETB1,18535 CNY
50 ETB2,96339 CNY
100 ETB5,92677 CNY
250 ETB14,81693 CNY
500 ETB29,63385 CNY
1000 ETB59,26770 CNY
2000 ETB118,53540 CNY
5000 ETB296,33850 CNY
10000 ETB592,67700 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Etiyopya Birri
1 CNY16,87260 ETB
5 CNY84,36300 ETB
10 CNY168,72600 ETB
20 CNY337,45200 ETB
50 CNY843,63000 ETB
100 CNY1.687,26000 ETB
250 CNY4.218,15000 ETB
500 CNY8.436,30000 ETB
1000 CNY16.872,60000 ETB
2000 CNY33.745,20000 ETB
5000 CNY84.363,00000 ETB
10000 CNY168.726,00000 ETB